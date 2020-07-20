«КоммерсантЪ»: Россияне подпольно летают в Турцию через Беларусь 3 20.07.2020, 11:36

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Многие приезжают из России на своих машинах и потом улетают на отдых.

В турецких СМИ появилась неподтвержденная новость об одном авиасообщении между Россией и Турцией. После этого спрос россиян на туры в эту страну резко вырос, передает «Еврорадио».

Между тем, как пишет российское издание «КоммерсантЪ», некоторые российские туристы подпольно летят в Турцию через Беларусь. Об этом изданию рассказали представители российского турбизнеса. Кроме того, через нашу страну россияне выезжают в Албанию и Египет. Предложения таких туров можно найти на сайтах белорусских турагентств.

Вместе с тем предприниматель турсервиса OnlineTur.ru Игорь Блинов заявил, что такой схемой пользуется небольшое количество туристов: для большинства туристов это слишком сложно и дорого. Однако он сообщил, что для людей, которые летят в Турцию через Минск, сейчас действуют отдельные автобусные маршруты.

Хотя выезд россиян за границу ограничен в связи с коронавирусом, в Беларусь они могут попасть, так как фактический контроль на границе Беларуси и России достаточно слабый. Руководитель партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов утверждает, что многие россияне приезжают в Беларусь через границу на своих машинах.