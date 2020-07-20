закрыть
20 июля 2020, понедельник, 13:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Отнимем власть у злого гнуса!

2
  • 20.07.2020, 11:58
  • 4,725
Отнимем власть у злого гнуса!
Фото: Reuters

Творческий удар по диктатуре.

Telegram-канал «Баста!» публикует стихотворение читателя из Старых Дорог. Творческие белорусы поддерживают перемены.

Я могу. И сможешь ты!
Поддержкой быть для белоруса.
Всего лишь надо то - пойти
На Площадь без «прымуса».

Не надо крови и войны!
Любовь в сердцах у Белоруса.
Всего-то небо чистое найти,
Глоток воды, свободы вкуса.

Мы верим! Мирно, без вражды.
Спасем страну для белоруса.
Мы сможем, если бы найти
Остатки совести у труса.

ОМОН, милиции бойцы,
И все, кто братья белоруса
Нам вместе с вами - по пути
Отнимем власть у злого гнуса!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Тараканьи бега на финише
Тараканьи бега на финише Ирина Халип
Вадим Прокопьев - Лукашенко: Ты знаешь свой крохотный рейтинг
Вадим Прокопьев - Лукашенко: Ты знаешь свой крохотный рейтинг
«Гарант» устал и его ресурсы усыхают
«Гарант» устал и его ресурсы усыхают Лилия Шевцова
Мы сами построим свою Беларусь
Мы сами построим свою Беларусь Дмитрий Савич