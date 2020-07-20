Отнимем власть у злого гнуса!2
- 20.07.2020, 11:58
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Творческий удар по диктатуре.
Telegram-канал «Баста!» публикует стихотворение читателя из Старых Дорог. Творческие белорусы поддерживают перемены.
Я могу. И сможешь ты!Поддержкой быть для белоруса.Всего лишь надо то - пойтиНа Площадь без «прымуса».
Не надо крови и войны!Любовь в сердцах у Белоруса.Всего-то небо чистое найти,Глоток воды, свободы вкуса.
Мы верим! Мирно, без вражды.Спасем страну для белоруса.Мы сможем, если бы найтиОстатки совести у труса.
ОМОН, милиции бойцы,И все, кто братья белорусаНам вместе с вами - по путиОтнимем власть у злого гнуса!
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