Отнимем власть у злого гнуса! 2 20.07.2020, 11:58

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Фото: Reuters

Творческий удар по диктатуре.

Telegram-канал «Баста!» публикует стихотворение читателя из Старых Дорог. Творческие белорусы поддерживают перемены.

Я могу. И сможешь ты!Поддержкой быть для белоруса.Всего лишь надо то - пойтиНа Площадь без «прымуса».

Не надо крови и войны!Любовь в сердцах у Белоруса.Всего-то небо чистое найти,Глоток воды, свободы вкуса.

Мы верим! Мирно, без вражды.Спасем страну для белоруса.Мы сможем, если бы найтиОстатки совести у труса.

ОМОН, милиции бойцы,И все, кто братья белорусаНам вместе с вами - по путиОтнимем власть у злого гнуса!

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