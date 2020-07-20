В Хельсинки под посольством Беларуси в Финляндии прошел пикет 20.07.2020, 12:15

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Белорусская диаспора выдвинула требования официальному Минску.

19 июля белорусы Финляндии собрались в центре Хельсинки, чтобы продемонстрировать поддержку народу нашей страны, пишет Telegram-канал «Баста!».

«На Сенатской площади люди выстроились в цепочку, потом провели пикет в многолюдном сквере с раздачей местным жителям листовок с информацией о ситуации в Беларуси. Затем участники акции отправились к посольству Беларуси и оставили возле входа в посольство красные и белые шарики с написанными на них требованиями к властям нашей страны.

Об акции написали многочисленные финские СМИ, такие как Aaamulehti, Turun Sanomat, Kaleva, Kainuun Sanomat и Länsi-Suomi», - рассказали организаторы пикета.

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