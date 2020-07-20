Лукашенко назначил новых руководителей в правление Нацбанка 14 20.07.2020, 12:14

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Финансовую систему страны ждет кризис?

Лукашенко назначил сегодня новых руководителей в правление Национального банка, сообщает БелТА.

Вакансию заместителя председателя правления заняла начальник главного управления регулирования банковских операций, член правления Илона Ледницкая.

На второй срок полномочий члена правления назначена начальник главного управления банковского надзора Елена Машнина. Членами правления Национального банка также стали начальник главного правления операций на финансовых рынках Денис Горегляд и начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин.

«Я полагаю, что кандидатуры членов правления Национального банка проработаны?» — спросил Александр Лукашенко. Он отметил, что сегодняшние назначения стали поводом для краткого и, как он рассчитывает, содержательного разговора с руководством Национального банка о ситуации в банковской сфере и в целом в экономике.

Председатель правления Павел Каллаур представил кандидатов и кратко рассказал об их карьерном пути, охарактеризовав как грамотных и инициативных специалистов.

Экономисты отмечают, что Нацбанк все больше теряет свою независимость от государства, что может привести к серьезным последствиям для финансовой системы нашей страны.