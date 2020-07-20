«Пикет закончился, а люди не хотели уходить» 4 20.07.2020, 12:20

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Фото: Getty Images

Для кое-кого начался обратный отсчет.

Минчанка поделилась с пресс-службой гражданской кампании «Европейская Беларусь» своими впечатлениями о пикете Светланы Тихановской, который вчера прошел в Минске.

- Здравствуйте! Хочу рассказать о том, как мы вчера всей семьей ходили на пикет Тихановской. Как только стало известно время и место мероприятия, мы с мужем сразу определились – идем. Уже на подходе к площади Бангалор мы заметили нескончаемые потоки людей, которые направлялись к основной площадке. Люди были в приподнятом настроении, улыбались друг другу и у каждого в глазах был свет надежды.

В разгар мероприятия, когда людей было уже немыслимое количество, звучали песни, а незнакомые друг другу люди говорили слова поддержки, я почувствовала, что с таким общим и уже неотвратимым желанием перемен, у нас точно все получится. А это ведь только начало!

Когда пикет подходил к концу, то, наверное, никому не хотелось уходить, но все мы знали, что соберемся еще не один раз и с каждым разом нас будет все больше и больше. Я точно уже знаю, что для кое-кого начался обратный отсчет.