Найдена первая известная копия карты Америго Веспуччии 1 20.07.2020, 12:44

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Находка признана уникальной.

Несмотря на то, что это копия, находка является уникальной — никаких друг известных карт, ни оригиналов, ни копий, от знаменитого флорентийского путешественника не осталось, пишет «Популярная механика».

Карта была обнаружена в издании «Novus Mundus», отпечатанном в 1505 году в немецком Ростоке Германом Баркхаузеном и находящемся сейчас в библиотеке городского университета. «Novus Mundus» представляет собой перепискуАмериго Веспуччи со своим патроном, Лоренцо Медичи, и содержит рассказ путешественника о его путешествии через Атлантику, во время которого он обнаружил, что Америка не является частью Азии.

Ростокское издание переписки Веспуччи и Медичиуникально тем, что только в нем приводится карта, однако без каких-либо пояснений о том, кто является ее автором. Однако работавшему в Ростокском университете венгерском историку и картографу Гьюле Папайю удалось выяснить, что составителем карты был сам Веспуччи. «Речь в данном случае идет, вероятно, о единственной карте Америго Веспуччи, которая в наиболее полном виде, хотя и и как копия, сохранилась для потомков», — говорит профессор.

По словам Папайа, из текста «Novus Mundus» следует, что Веспуччи отправил Медичи в 1500 году две составленные им карты, в которых также использовалась разработанная путешественником проекция. Судьба этих карт до сих пор неизвестна, но профессор считает, что печатник Герман Баркхаузен мог приобрести одну из них вместе с текстом переписки.