Россияне готовят «набег на банки» 4 20.07.2020, 12:48

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Каждый третий российский вкладчик готов забрать cвои вклады.

Попытка российских властей залить экономику и бюджет дешевыми деньгами рискует обернуться ударом по банковской системе и рублю, пишет finanz.ru.

По мере того, как банки уменьшают доходность вкладов вслед за резким снижением ключевой ставки ЦБ, все больше клиентов физлиц задумываются о том, стоит ли в принципе хранить сбережения в банковской системе.

Каждый третий российский вкладчик готов забрать деньги из банка, если ставки по депозитам продолжат падать, показал опрос, проведенный «Росгосстрах банком» и НАФИ.

Согласно исследованию, выводы которого в понедельник публикует РИА Новости, 32% клиентов-физлиц заявили о готовности порвать отношения с банками из-за низких ставок. При этом подавляющее большинство из них - 30% от общего числа респондентов - заберут все деньги, а 2% - их часть.

Оставить деньги на депозите вне зависимости от ставки готовы лишь 36% опрошенных. Почти такая же доля - 34% - это люди, которые пока не знают что делать: они затруднились с ответом, допуская для себя как сохранение вкладов, так и их закрытие.

Среди тех, кто готов забрать деньги, подавляющее большинство также не понимают, как себя вести: 7% заявили, что вложатся в золото, 6% выбрали облигации, 4% - недвижимости, 12% сообщили, что будут искать «более выгодные инструменты», не назвав ни одного из них. Остальные с ответом затруднились.

16% сообщили, что готовы избавиться от рублей и вложиться в валюту, если рубль продолжит слабеть. 68% респондентов при этом сказали, что не будут менять валютную структуру сбережений, если доллар и евро подорожают.

По данным ЦБ РФ, на первую декаду июля средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ упала до 4,63%. В конце июня это было 4,8%, в средине мая - 5,5%, в декабре 6,13%.

Банки режут доходность депозитов вслед за ключевой ставкой ЦБ, которая на июньском заседании была снижена сразу на 1 процентный пункт, или рекордную за 5 лет величину, до 4,5% годовых. Nordea прогнозирует дальнейшее снижение ставки центробанка до 4,25% к концу года, Сбербанк CIB - до 4%, Альфа-банк - до 3,75%, Bank of America - до 3,5%.

По итогам июня депозиты физлиц в банковской системе сократились еще на 106 миллиардов рублей, следует из статистики центробанка ЦБ РФ в пятницу. На 1 июля их объем составлял 22,284 трлн рублей.

Реальный отток, впрочем, мог быть еще выше: цифра ЦБ учитывает как рублевые, так и валютные вклады. При этом последние в пересчете по курсу должны были увеличиться из-за ослабления рубля: за прошлый месяц доллар вырос с 69,92 до 71,28 рубля, а евро - с 77,9 до 80 рублей.

С начала года из банковской системы утекло 594 миллиарда рублей депозитов физлиц. Больше половины этой суммы обеспечил, впрочем, отток валютных вкладов - рекордный за все время доступных данных регулятора (7,5 млрд долларов за январь-май).

В целом средства населения в банках увеличиваются, но это происходит за счет остатков текущих счетов: их объем в июне взлетел на 709 млрд рублей.

Впрочем, больше трети этой суммы - не реальный приток новых клиентских денег, а вливания со стороны государства, отмечает ЦБ. В июне на счета физлиц поступило 290 млрд рублей в виде выплат на поддержку семей с детьми. Еще на 68 млрд рублей пополнились счета эксроу, общий объем которых достиг 420 млрд рублей, или 1,3% средств физлиц в банках.