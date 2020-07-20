МИД Польши принял меры в отношении Минска для защиты политзаключенных 2 20.07.2020, 12:52

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Фото: charter97.org

Об этом заявил замглавы МИД Польши.

Я хотел бы, чтобы августовские выборы президента Республики Беларусь провелись прозрачно, с соблюдением основных принципов демократии и действующих международных стандартов, - сказал заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач, передает «Польское радио».

Он подчеркивает, что «польская дипломатия с вниманием следит за развитием ситуации в Беларуси, особенно, с момента объявления даты этих выборов». - Ситуацию мы воспринимаем как очень сложную и стараемся интерпретировать ее прежде всего через призму самого важного вопроса для Польши - уважения суверенитета и субъективности Беларуси, а также уважения основных прав граждан, - добавляет он.

Как отмечает Пшидач, «избирательная кампания проходит на фоне серьезных вызовов - очень сложных и неясных отношений с Россией, на которые накладываются последствия пандемии COVID-19 и неблагоприятные экономические тенденции».

Действия властей Беларуси вызывают сомнения

- Тем не менее предпринятые властями Беларуси действия по избирательному процессу и вмешательство в гражданские свободы фактически поднимают вопросы о честности этих выборов. Трудно прийти в порядку в свете репрессий в отношении некоторых кандидатов, блогеров, активистов или представителей СМИ (задержаний, тюремных и финансовых наказаний, запугиваний, отказов в регистрации двух претендентов)», - подчеркивает он.

Пшидач также подтверждает, что польский МИД принял меры в отношении Минска в защиту задержанных и арестованных оппозиционеров, активистов, блогеров и журналистов, также телеканала «Белсат». «Мы активно участвуем, как в диалоге по линии ЕС-Беларусь, так и стараемся напрямую разговаривать с властями в Минске».

- Мы убеждены, что такой путь наиболее подходящий. Благодаря мудрой политике последних лет нам удалось наладить двусторонние контакты, которые позволяют в трудную минуту не ограничиваться только официальными заявлениями. Именно прямой диалог должен стать основой двусторонних отношений, - констатирует замглавы МИД Польши.

Прозрачные выборы – ключевой вопрос

Как отмечает политик, «он хотел бы, с доброжелательностью для Беларуси, для ее общества и с желанием наладить добрососедские отношения, чтобы августовские выборы президента РБ были проведены прозрачно, с соблюдением основных принципов демократии и применимых международных стандартов».

- По понятным причинам мы стремимся к тому, чтобы ситуация в Беларуси была спокойной и безопасной для граждан, а избирательный процесс соответствовал основным демократическим требованиям и проходил с соблюдением прав граждан Беларуси. Оценивая активность Беларуси последних лет на таких форумах, как ОБСЕ (интересные инициативы), мы убеждаем, что предоставление возможности наблюдения за выборами независимыми наблюдателями, а также компетентным международным институтам БДИПЧ ОБСЕ увеличит прозрачность последнего этапа избирательной кампании и проведения выборов, - добавил Пшидач.

Политическая активность не может быть поводом для репрессий. - Мы верим, что задержанным лицам будут обеспечены справедливые процессы в соответствии с законодательством Беларуси и демократическими стандартами, - сообщил замглавы МИД Польши.

Независимые белорусские СМИ особенно важны

- Мы также убеждены, что независимые белорусские СМИ - это особая ценность, что необходимо доносить объективную информацию белорусскому обществу, учитывая при этом особенную политику дезинформации, проводимую некоторыми государствами. Мы продолжаем поддерживать устойчивость к дезинформации и в то же время реализуем ряд очень конкретных программ помощи для белорусов, в том числе гуманитарных, - сообщил замглавы МИД, добавив, что в последнее время Польша отправила два огромных транспорта медицинской помощи для борьбы с пандемией COVID-19 в Беларусь.

Он также подчеркнул, что в последние годы Польша, а также Евросоюз последовательно стремились к укреплению взаимного доверия и искали пути придания нового качества отношениям с Беларусью. - Удалось много достичь. Для нас важно, чтобы перспективы для развития этих отношений были стабильные, основанные на общих демократических ценностях и прочных основах, чему примером являются соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии, которые вступили в силу с 1 июля этого года. Стоит помнить, что Беларусь, как и весь регион - не живет в геополитическом вакууме. Развитие внутренних и геополитических процессов в Беларуси и ее окрестностях имеет стратегическое значение для Польши и ЕС, - констатирует Пшидач.

Белорусское общество активировалось

Нынешняя избирательная кампания отличается очень большой активностью граждан, которая была замечена уже на этапе сбора подписей, когда люди выстраивались в многокилометровые очереди, чтобы оказать поддержку потенциальным кандидатам. По мнению экспертов, это свидетельствует о большой необходимости перемен и усталости от правительства Лукашенко.

В ходе избирательной кампании было возбуждено несколько уголовных дел о беспорядках, нападениях на милиционеров и т.д. Один из возможных кандидатов Виктор Бабарико находится под стражей по обвинению в якобы крупномасштабных финансовых махинациях.

В заключении также находится муж кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергей, популярный видеоблогер, который сам хотел баллотироваться на выборы.