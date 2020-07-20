Актер Анатолий Кот о Лукашенко: Политруков в армии никогда не любили 3 20.07.2020, 13:06

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Анатолий Кот

Белорусская молодежь хочет другой жизни.

Белорусский и российский актер Анатолий Кот с 2004 года живет в Москве, но остается гражданином Беларуси - говорит, что сознательно не менял гражданства, передает «Радыё Свабода».

В 1990-х участвовал в спектаклях Театра кукол, Минского молодежного театра, Театра-студии киноактера, «Вольной сцены». С 2004 года - в российском театре Армена Джигарханяна. Актер, который уехал из Беларуси после запрета сниматься в кино, прокомментировал последние события в Беларуси.

«Молодежь, которая родилась в 1990-х, выросла, встала на ноги и хочет другой жизни. Выросло поколение, имеющее право голоса. Но его этого права лишают. Выросло новое поколение свободных, нормальных, образованных людей. Я не говорю, что моя мама ненормальная, но раньше она свято верила, что «глава государства чего-то не знает, он не понимает, ему не так докладывают, а он хочет как лучше».

Я объясняю: он просто демагог и политрук! И свой карман набивает. Политруков в армии никогда не любили.

Лукашенко есть что терять. Правильно сказал мой коллега Олег Гарбуз: «отпустите его, пусть улетает». Поэтому снова обращаюсь к преданным ему силовикам: можно быть честным офицером, солдатом, преданным родине и народу», — заявил Анатолий Кот.