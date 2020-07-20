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В Германии самолет влетел в башню аэропорта

  • 20.07.2020, 13:21
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В Германии самолет влетел в башню аэропорта
Фото: CityNews TV

В результате столкновения самолет застрял в башне.

На востоке Германии вчера, 17 июля, легкомоторный самолет врезался в диспетчерскую башню аэропорта Еггерсдорф в Мюнхеберге. Об этом сообщает MOZ.

В самолете находился 68-летний пилот и его 46-летний сын. После столкновения они были госпитализированы. В момент столкновения в башне находился сотрудник аэропорта, он не пострадал.

Самолет при столкновении застрял в башне. Перед тем как его снять, специалистам необходимо деактивировать спасательную ракету, вмонтированную в самолет.

Фото: Spreepicture

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