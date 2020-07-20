Белорусам перестанут выплачивать пенсии? 2 20.07.2020, 13:22

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Фонд соцзащиты населения столкнулся с большими проблемами.

Уже скоро может потребоваться новое повышение пенсионного возраста, пишет сайт banki24.by.

В мае на пенсионном учете в Беларуси состояли 2,515 млн человек. Средний размер назначенных пенсий составил всего 433,3 BYN. По сравнению со средней зарплатой средняя пенсия достигла лишь 35,3%.

Напомним, на 2020 год правительство ставит задачу, чтобы довести соотношение пенсий и зарплат к 40%. Аналогичные задачи были и в предыдущие годы, но всякий раз что-то мешало это сделать: то бурный рост зарплат, то затяжной кризис.

Почему в Беларуси такие низкие пенсии и что с ними будет дальше?

Начнем с азов. В Беларуси до сих пор работает солидарная система выплаты пенсий. Это значит, что пенсии нынешним пенсионерам выплачиваются из текущих зарплат работников. Чем больше работников и чем меньше пенсионеров, тем выше размер пенсий.

Солидарная система хорошо работает в молодых обществах с высокой рождаемостью. Сейчас к таким обществам относятся бедные страны Африки и Азии. Там практически каждое поколение оказывается больше предыдущего, что позволяет не тревожиться насчет выплат пенсионерам.

В Европе дела обстоят не так: здесь рождаемость давно ниже уровня естественного воспроизводства поколений (меньше 2,15 детей на женщину), а продолжительность жизни растет. Поэтому соотношение пенсионеров и работников постепенно меняется в пользу первых.

Европейцы выработали ответ — накопительную (страховую) пенсионную систему. В этой системе каждый человек копит на свою пенсию самостоятельно, а не надеется, что его пенсию выплатят за счет зарплат более молодых.

Так как Беларусь сохраняет солидарную систему, власти вынужденно идут на непопулярные меры — повышение пенсионного возраста. Этот процесс начался в 2017 году и завершится к 2022-му. В результате пенсионный возраст для мужчин достигнет 63 года (было 60 лет), для женщин — 58 лет (было 55).

Также до 2025 года будет возрастать минимальный страховой стаж, который нужен для оформления пенсии по возрасту. Этот стаж достигнет отметки 20 лет.

Достаточно ли этих мер со стороны государства?

Абсолютное большинство пенсий в стране выплачивается из бюджета Фонда социальной защиты населения (ФСЗН). Исключение составляют силовики, которые не делают взносов в ФСЗН.

На выплату пенсий идут отчисления из фонда оплаты труда. Обычно это 34% от нанимателя и 1% от работника. За работника эти взносы в обоих случаях перечисляет работодатель, но по факту взносы существенно уменьшают возможную зарплату.

Упрощенный пример: фонд оплаты труда равен 1 000 BYN, в ФСЗН идет 35% от этой величины — 350 BYN. Значит начисленная зарплата составит 650 BYN. Потом из этой зарплаты вычитают подоходный налог (13%) и получается зарплата на руки в размере 565,5 BYN. Таким образом, из 1 000 BYN государство забирает 434,5 BYN.

В 2020 году взносы из оплаты труда наемных работников запланированы в объеме 14,977 млрд BYN. Это 87,1% всех доходов бюджета ФСЗН на текущий год.

Но одновременно плановые расходы ФСЗН в 2020-м составляют 16,965 млрд BYN. Выходит, что разницу надо из чего-то покрывать. Этим источником уже несколько лет служит республиканский бюджет.

Несмотря на увеличение пенсионного возраста, в 2020-м предусмотрены рекордные отчисления из республиканского бюджета в бюджет ФСЗН — 1,963 млрд BYN.

Между тем, из-за кризиса и республиканский бюджет, и бюджет ФСЗН исполняются с большим скрипом. В мае доходы республиканского бюджета сократились на 40,1%.

Доходы бюджета ФСЗН в мае увеличились на 2,1%, а расходы — на 5,4%. Впервые за долгое время доходы ФСЗН снизились в реальном выражении (с учетом инфляции).

В случае с республиканским бюджетом падение объясняется недостачей экспортных пошлин и НДС на фоне кризиса в мировой и белорусской экономике. Бюджет ФСЗН страдает от сжатия фондов оплаты труда: предприятия переходят на неполную занятость, а то и вовсе увольняют работников — в итоге падают отчисления на пенсии.

Каков главный вывод из всего написанного?

Если власти будут держаться за солидарную пенсионную систему и не развивать накопительную, то с каждым годом пенсии будут все больше терять относительно зарплат. Чтобы как-то удерживать баланс, в ближайшее время власти с высокой вероятностью объявят о новом повышении пенсионного возраста.

Некоторый задел для повышения имеется. Основные получатели пенсий в Беларуси — это женщины. Поэтому в «мягком» варианте им могут повысить пенсионный возраст до мужского (63 года). В «жестком» варианте возраст выхода на пенсию повысится для обоих полов (например, до 65 лет). Оправдание этому уже есть: в Евросоюзе пенсионный возраст давно выше (65–67 лет).

Конечно, белорусам не перестанут платить пенсии. Но пока в стране работает только солидарная система, размер этих пенсий будет деградировать. Жить на такие деньги можно лишь жестко ограничивая себя в любых тратах.