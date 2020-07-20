Саша Таракан устроил кадровый понедельник 6 20.07.2020, 13:31

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Диктатор напоследок «перетряхнул» своих чиновников и назначил посла в США.

Лукашенко устроил сегодня кадровый понедельник. Руководить дипломатической миссией Беларуси в США будет бывший замглавы МИД Олег Кравченко.

Кроме нового посла в США он назначил:

Андрея Евдоченко — послом в Нидерландах;

Андрея Дапкюнаса — послом в Австрии и Словении;

Павла Утюпина — послом в Казахстане;

Максима Ермоловича — послом в Великобритании (по совместительству в Северной Ирландии и Ирландии).

С учетом того, что освободились должности заместителей министра иностранных дел, назначены:

Александр Гурьянов — первым замглавы МИД;

Сергей Алейник — замглавы МИД.

Кроме этого, как передает пресс-служба, Лукашенко назначил:

Илону Ледницкую — замглавы Нацбанка;

Елену Машину — членом правления Нацбанка (на второй срок);

Дениса Горегляда — членом правления Нацбанка;

Дмитрия Мурина — членом правления Нацбанка.