Саша Таракан устроил кадровый понедельник

Саша Таракан устроил кадровый понедельник6
- 20.07.2020, 13:31
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Диктатор напоследок «перетряхнул» своих чиновников и назначил посла в США.
Лукашенко устроил сегодня кадровый понедельник. Руководить дипломатической миссией Беларуси в США будет бывший замглавы МИД Олег Кравченко.
Кроме нового посла в США он назначил:
Андрея Евдоченко — послом в Нидерландах;
Андрея Дапкюнаса — послом в Австрии и Словении;
Павла Утюпина — послом в Казахстане;
Максима Ермоловича — послом в Великобритании (по совместительству в Северной Ирландии и Ирландии).
С учетом того, что освободились должности заместителей министра иностранных дел, назначены:
Александр Гурьянов — первым замглавы МИД;
Сергей Алейник — замглавы МИД.
Кроме этого, как передает пресс-служба, Лукашенко назначил:
Илону Ледницкую — замглавы Нацбанка;
Елену Машину — членом правления Нацбанка (на второй срок);
Дениса Горегляда — членом правления Нацбанка;
Дмитрия Мурина — членом правления Нацбанка.