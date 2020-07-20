Google представил онлайн-переводчик иероглифов Древнего Египта 20.07.2020, 13:42

Платформа основана на машинном обучении.

Компания Google запустила проект Fabricius, который является частью приложения Google Arts & Aulture. Это онлайн-переводчик иероглифов Древнего Египта, с помощью которого каждый желающий может понять смысл написанного тысячи лет назад, сообщает «Популярная механика».

Google совместно с австралийским центром египтологии при Университете Маккуори, диджитал компании Psycle Interactive, Ubisoft и египтологами со всего мира смог создать проект на основе машинного обучения для обработки и сопоставления языка древних египтян.

Fabricius позволяет пользователям загружать изображения иероглифов, которые с помощью специальной программы сопоставляются с символами в базе данных. Кроме того, программа проводит анализ исторических записей и определений, чтобы расшифровать различные значения.

«Оцифровка текстового материала, который до сих пор был только в рукописных книгах, полностью изменит то, как египтологи ведут дела. Оцифрованные и аннотированные тексты потенциально могут помочь нам восстановить поврежденные записи на стенах и даже обнаружить те, о существовании которых мы не знали», - рассказал Алекс Вудс из Австралийского центра египтологии.