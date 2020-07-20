«Дотянет ли хоккеист до 9 августа?» 2 20.07.2020, 13:42

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У диктатора явно подорвано здоровье.

Подписчик группы «Европейская Беларусь» в «Фейсбуке» поделился своим мнением о том, что физическое состояние правителя оставляет желать лучшего:

- Хотелось бы поделиться своими наблюдениями по проводу физического состояния Лукашенко. Вот вчера некоторые ресурсы сообщили, что правитель госпитализирован с гипертоническим кризом, чему бы я не был удивлен. Но сегодня публике явили отрихтованного деда, который даже переставлял своих чинуш на должностные ранги. И то, что сегодня он перед камерами – это ни о чем не говорит, ведь завтра по государственным каналам могут не загримированную физиономию Лукашенко показывать, а вполне себе небезызвестный балет.

Я с уверенностью могу сказать, что мы все вместе хорошенько подорвали нервишки диктатору. Это невозможно скрыть даже профессиональным камерам БТ. То, как он ходит на полусогнутых и некрепкими руками хватается за перила – это уже показатель. А ведь еще весной рассекал по льду и всем советовал лечить коронавирус на арене. А теперь все – повалится с коньков.

Все болезни от нервов, а нервы у Саши трехпроцентного на пределе. Дотянет ли с такими темпами хоккеист до 9 августа – очень большой вопрос.