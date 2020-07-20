Когда Гагарин в далеком прошлом 4 20.07.2020, 14:03

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Сегодня утром Объединенные Арабские Эмираты отправили миссию на Марс.

Бывают события, которые называют «говорящими», — они сами по себе подводят итоги, не требуют пространных комментариев, пишет Telegram-канал «СерпомПО».

Сегодня утром Объединенные Арабские Эмираты отправили миссию на Марс. Аппарат «Аль-Амаль» («Надежда») взмыл на японской ракете с острова Танэгасима. Он был создан в Космическом центре Мухаммеда бин Рашида в Дубае в партнерстве с лабораторией атмосферной и космической физики университета Колорадо.

Задача «Аль-Амаля» — изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года. Он также впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пылевые бури.

Аплодируя достижениям арабских ученых, результаты трудов которых пойдут на пользу всему человечеству, напомним, что к осени 2020 года на Марс отправятся еще два аппарата — американский марсоход NASA «Perseverance» («Настойчивость») и китайский марсоход «Tianwen-1» («Вопросы к небесам»). Их цель — поиск жизни на Марсе.

А что же Россия? Каких успехов добились путинские власти в космосе за прошедшие двадцать лет? Каких технологических прорывов в космосе достигли? Что может служить показателем их достижений? Они вообще есть? Что с нашими экспедициями на Марс?

Ладно, Америка, давно опередившая СССР и Россию в освоении космоса. Но вот уже и китайцам Россия дышит в спину, и пыль от бегущих впереди арабских космических ботинок глотает правящий в России коллектив.

Арабские космические успехи на фоне российской стагнации говорят о технологическом отставании, к которому привел Россию режим Путина. Только факты – все наглядно.

Два десятка лет пропагандисты Путина раздували советские космические достижения, которым в будущем году исполнится 60 лет! Говорили так, будто космические результаты у страны и сегодня такие же, как когда-то у СССР. Паразитировали на улыбке Гагарина. И дошли, наконец, до финальной точки, когда стало понятно, что все в прошлом.

Путин, Рогозин и «другие официальные лица» в дорогих костюмах, несть им числа, — загорелые, плотные, постаревшие, в оросивших виски сединах, стоят на рассвете, задрав головы в светлеющее небо.

Там, на востоке, в лучах закипающей яростной зари, среди быстро тающих звезд, с ревом, грохотом стартовала к Марсу арабская «Надежда». Она летит уже метеором в черном космосе к коварной планете, косящей кровавым глазом, хочет открыть ее тайны. «На пыльных тропинках далеких планет останутся» не наши, а арабские следы.

Орда российских начальников алчно смотрит на успехи других. Они молчат. Им нечего сказать. Они уйдут. Они никто. Их не вспомнят. Они провалили все.