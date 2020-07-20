Леонид Судаленко: Белорусский народ имеет право быть судьей для властей 3 20.07.2020, 14:04

2,595

ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО

Сегодня Беларусь — другая страна.

Известный гомельский правозащитник Леонид Судаленко прокомментировал для сайта Сharter97.org отказ ЦИК регистрировать популярных соперников Лукашенко и рассказал, какие последствия может иметь это решение.

- Наше национальное законодательство построено таким образом, что неугодные власти кандидаты отсекаются от участия на любой из стадий: подсчет подписей, декларация о доходах, агитация. Ермошинский ЦИК настолько «отточил свое мастерство», что не стесняется снимать одного из самых серьезных соперников исключительно на предположениях. Подчеркиваю, вина может быть установлена только судом, для этого и существует прописанная в Конституции презумпция невиновности! Взять те же забракованные cотни тысяч подписей избирателей Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, ведь их просто выбросили в корзину и причин не назвали. Если Избирательный кодекс, как нам пытаются показать, позволяет подобным образом поступать с волеизъявлением белорусов, такой закон нужно менять, а не рассматривать под лупу цвет чернил, которыми поставлены подписи. Такая же ситуация и с предвыборной агитацией. Одному кандидату позволено все, даже публичные оскорбления и унижения своих соперников, остальных же за подобное ждет неминуемое снятие с выборов. Суда по таким делам, известное дело, в нашей стране нет. Как свидетельствует практика, такие дела белорусской Фемиде неподведомственны.

- Вам постоянно приходится защищать права людей, недовольных системой. Что настроило белорусов против власти больше всего и обрушило рейтинг Лукашенко?

- Думаю, что здесь cыграла свою роль череда ошибок власти, допущенных в последнее время. За все эти годы нам ничего нового не предложили и не пытаются. Предложили по «пятьсот» каждому и десять лет не могут выполнить обещанное. Повышение пенсионного возраста с народом никто не обговаривал. Снятие и урезание многочисленных социальных льгот — опять та же картина. Вспомним и «тунеядские» акции 2017 года, когда протестная волна прокатилась практически по всей стране! Кроме того, мировая проблема — коронавирус — нежданно подкралась и все мы стали свидетелями того, как повела себя власть в экстренной ситуации. Иными словами, мы увидели, как в критический момент власть не способна защитить свой народ, скрывая при этом правду. Они перестали слышать людей и это главная, как я считаю, причина резкого обрушения рейтинга Лукашенко.

- Во многих городах, в том числе и в Гомеле, люди выходили на улицы против решения ЦИК о нерегистрации альтернативных кандидатов. Является ли в такой ситуации мирный массовый протест законным правом народа?

- Есть известное выражение: когда государство превращается в преступника, право быть судьей принадлежит каждому человеку! Когда государство перестает считаться с народом, люди имеют право на мирный протест. Право на мирные собрания граждан является конституционным и на его реализацию не нужно спрашивать разрешения у власти. Отказывая основным соперникам на выборах в регистрации, кидая их за решетку, власть лишает каждого из нас права выбора, права определять свою судьбу, планы строить свое будущее. Что мешало оставить всех претендентов в избирательном бюллетене? Что мешало дать людям свободу самостоятельно и без участия государства определять, как и с кем жить дальше? Напомню, в паспорте каждого из нас записаны одни и те же слова – гражданин Республики Беларусь, каждый из нас имеет право на свое мнение. Сегодня Беларусь уже другая страна и люди будут протестовать на улицах, иначе нас никогда не услышат.

- Все чаще от западных политиков можно услышать о санкциях против режима Лукашенко. Как вы считаете, какими они должны быть на данном этапе?

- Я не являюсь экспертом по санкциям, однако уверен, что чиновники должны поплатиться за уничтожение демократии и прав человека в стране. Мое мнение: санкции обязательно должны быть эффективными, иначе не стоит и начинать. Здесь можно вспомнить и скептически отнестись к ограничительным мерам 2010 года, когда один из главных фигурантов списка в 2015 году уже спокойно прогуливался по улочкам Парижа.

Считаю, что от санкций не должен страдать простой белорусский народ, а результат будет достигнут, когда наши чиновники перестанут заниматься фальсификациями, дискриминацией и преследованиями гражданского общества.

- Вы отметили, что дела, связанные с фальсификацией выборов, белорусской Фемиде неподведомственны. Есть ли срок давности по этим делам и придется ли ответить по ним после смены власти?

- Срок давности по гражданским делам cуществует, но новая власть будет иметь возможность реабилитировать политические дела, восстановив эти сроки. Так было при рассмотрении сталинских дел, так должно быть и в будущем. Каждый должен получить по своим заслугам!