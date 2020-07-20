Купить дом за 1 евро в Италии: как это происходит на самом деле 4 20.07.2020, 14:14

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Мередит Тэббоун

История об американке, которая однажды наткнулась на объявление о продаже домов на Сицилии.

Мередит Тэббоун, консультант по финансам из Чикаго (США), никогда не была на Сицилии. Но она всегда чувствовала связь с Италией, где родился ее прадедушка, и мечтала однажды купить дом в этой стране. Поэтому, когда Мередит наткнулась на объявление о продаже домов на Сицилии за 1 евро, она долго не раздумывала, пишет «Вокруг света».

Самбука — один из многих итальянских городов, который продает дома по низкой цене, чтобы привлечь новых жителей. С 1950-х годов население городка сократилось на 30%.

В апреле 2019 городской совет Самбуки выставил на аукцион 16 заброшенных домов, цена на которые стартовала от 1 евро. Все они были проданы, еще сотню купили в частном порядке. Большинство покупателей — американцы.

Как объяснила Мередит, 1 евро — это лишь стартовая цена. Претендент должен оставить заявку на дом, внести депозит и предложить свою цену. Затем городской совет рассматривает заявки и выбирает тех, кто готов платить больше.

Все дома продаются в среднем за 5000 долларов. Мередит заключила сделку на $ 5655, а участник, предложивший самую высокую цену (за другой дом), заплатил около $ 25000.

Кроме того, почти все дома, приобретенные по этой программе, нуждались в ремонте стоимостью около 10000 долларов.

У Мередит ремонтные работы начались в феврале, но были приостановлены до середины мая в связи с карантином. Поскольку гражданам США был запрещен въезд в страны ЕС, женщина не могла лично контролировать ремонтные работы, но архитектор подписывал проекты от ее имени.

Мередит довольна своим приобретением и качеством ремонта.