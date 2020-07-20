«Настроения такие, что скоро люди пойдут сельсовет штурмовать» 20.07.2020, 14:30

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Фото: ТАСС

Белорусы настроены решительно.

Читатель Telegram-канала «Баста!», проживающий в деревне, рассказал о настроениях белорусов.

«Знаете, что будет в нашей немаленькой деревне, если я не выйду неделю на работу? – спрашивает читатель. - Она просто не сможет функционировать.

Я, придя из армии не нашел себе работу близко к дому и пошел в магазин продавцом, я там теперь один, зарплата - никакая, замены мне нет. Работаю потому, что не могу бросить родителей, особенно сейчас, после того, как они пневмониями «недопереболели», как сказала наша фельдшер.

Ближайший другой магазин – в 12 километрах. Автолавки не приезжают, живут тут, в основном, старики и люди средних лет, покупательская способность почти нулевая, потому что на пенсию особо так и не пошикуешь. Хлеб, бакалея, сигареты. Лопаты с граблями и вёдрами стоят годами.

Несмотря ни на что, я собираюсь «заболеть» через недельку-другую, людям объясню - поймут. Настроения такие, что пойдут сельсовет штурмовать. Тогда власти увидят, что люди в сельской местности просто брошены и забыты.

Это я уже не о «сашиной власти» – они уже ничего не видят и не понимают. Я – о новой власти. О той, которую мы изберем 9 августа и защитим своими действиями и в Минске, и на местах».

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