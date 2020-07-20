Ученые: Собаки могут ориентироваться по магнитному полю Земли 20.07.2020, 14:47

Это помогает им двигаться по более короткому маршруту.

Ученые из Пражского университета наук о жизни провели серию экспериментов, которые помогли им доказать, что собаки действительно могут ориентироваться по линиям геомагнитного поля Земли. По словам исследователей, это помогает им двигаться по более короткому маршруту в плохо знакомой местности, сообщает Naked science.

В ходе исследования ученые с помощью ошейников с GPS-трекерами проследили за четырьмя собаками по время продолжительной прогулки по лесу. Двигаясь вместе с хозяином, собаки время от времени увлекались незнакомым запахом и убегали в заросли примерно на 400 метров, а затем возвращались к человеку. Видеть хозяина или ощущать его запах при этом животные не могли.

При возвращении собаки либо точно повторяли тот же путь, либо срезали напрямик. Ученые заметили, что во время таких пробежек собаки вдруг меняли направление движения. Около 20 метров они двигались в примерном направлении севера, словно «сверяли показания компаса», и вскоре после этого начинали возвращаться к хозяину.

Для того, чтобы проверить эти результаты, ученые в течение трех лет наблюдали за 27 домашними собаками. В общей сложности были собраны треки 223 «разведывательных пробежек» со средней дистанцией 1,1 километра. В 170 случаях собаки действительно останавливались, пробегали 20-метровку на север и, как правило, после этого возвращались к владельцу, срезая лишние углы и петли.

Ученые считают, что во время «пробежки на север» животные ориентируются по магнитному полю Земли, что позволяет им не потеряться и двигаться по более короткому маршруту в плохо знакомой местности. Вместе с тем, точно доказать наличие магниторецепции сложно, и авторы планируют новые эксперименты.