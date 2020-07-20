Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией 2 20.07.2020, 15:00

5,141

Алексей Навальный

Российский оппозиционер намерен создать новую организацию.

Российский политик Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщается на сайте оппозиционера.

Политик объяснил такое решение иском от компании «Московский школьник», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. В октябре 2019 году суд обязал Навального, Любовь Соболь и ФБК выплатить почти 88 млн рублей по иску комбината питания, поставляющего еду в столичные школы и детские сады.

«Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим. Но самую большую ценность — вас — нам надо унести с собой», — написал Навальный.