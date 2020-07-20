«Главные улицы городов назовем в честь офицеров, которые 9 августа встанут на сторону народа» 4 20.07.2020, 15:09

5,140

Фото: Getty Images

Давайте просто на минуту представим, как мы можем жить после победы.

Читатель Telegram-канала «Баста!» считает, что 2020-ый — это год, когда от Лукашенко отвернулись все белорусы.

«Был вчера в первый раз на митинге в Парке дружбы народов! – пишет читатель. – Это было что-то невероятное - столько людей, семьи с детьми, молодежь, пенсионеры. Это были люди со светлыми лицами и яркими глазами.

Энергетика бешеная. Я встретил много знакомых, и к своему еще большему удивлению, только потом узнал, что знакомых лиц было еще больше! Это был мой первый митинг в 37 лет!

Когда власть в нашей стране узурпировал Саша Колхозник, мне было только 11 лет. В масштабах истории это крупица, в масштабах человека- это трагедия! Я помню 1999 год, когда я учился в МВТУ на Ваупшасова в Минске, нам было «до фонаря», кто там был у власти, но даже тогда, в один из дней нас держали всем училищем в актовом зале до 20.00. Только потом мы узнали, что это было сделано, чтобы мы не пошли на митинг. Я сейчас просто хочу задать вопрос, тем завучам и преподавателям: «Зачем? Ради чего? Скажите, мать вашу, все те, кто это делал, в то время, когда убивали Захаренко, вы стали счастливее? Как вы сейчас живете?»

Армия: Я прошел полтора года вооруженных сил. Я прекрасно помню то убогое положение наших командиров: каждый божий вечер заполнение журналов, дневников, планов, при этом еще пяток солдат-срочников им помогали! Результат; из всех офицеров, которые были на контракте в мою срочную службу не осталось никого. Нормальные адекватные люди долго там не задерживались! При этом из всего командующего состава я не знаю никого, кто не устроился на хорошие ЗП в частные структуры!

2020 год - год когда от Саши-таракана отвернулись все, не потому что они его предали, а потому, что сменилось очередное поколение. Те алкаши, которые за него голосовали за дешевое бухло, уже умерли. Те офицеры, которые не хотели мараться в крови, отстранены от командования, те пенсионеры, которые получали пенсию каждый месяц, поняли, что она не зависит от Луки, а зависит от их детей, которые именно сейчас работают и отдают налогами на эту пенсию.

Обращаюсь к силовикам. Давайте просто на минуту представим, как мы можем жить после 9 августа, если, конечно вы примите, правильное решение!

Вариант 1: Лука обманным путем удержал власть. От нас - всеобщая забастовка, бизнес уезжает за рубеж, стране конец.

Вариант 2: Света Тихановская - президент! Если не было крови, силовые структуры остаются, экономические реформы с привлечением ведущих специалистов и профессионалов, новый план Маршалла для Беларуси, дворцы-резиденции-дрозды перепрофилируем в детские дома, дома престарелых, санатории. Символы фашистского режима – здания КГБ и «дворец независимости» – национальные университеты. А главные улицы наших городов назовем в честь тех офицеров, которые 9 августа встанут на сторону народа».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.