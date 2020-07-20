Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 8 20.07.2020, 15:10

8,656

Фото: Russian Look

Президент РФ также выбрал врио губернатора Хабаровского края.

Президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Временно исполнять обязанности главы региона он назначил Михаила Дегтярева, который, как и Фургал, состоит в партии ЛДПР, передает ВВС.

Фургал, избранный губернатором в 2018 году, был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля. Ему предъявили обвинение в организации двух убийств и покушении и арестовали на два месяца.

По версии следствия, в 2004-2005 годах Фургал организовал убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на предпринимателя Александра Смольского. Все они были связаны с торговлей металлом - этим активно занимался и сам Фургал, его жене до сих пор принадлежит доля в одном из предприятий в этой сфере.

Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей невиновности.

С 11 июля в Хабаровском крае продолжаются акции в поддержку Фургала. Их участники требуют освободить политика из московского СИЗО и провести справедливое разбирательство в регионе.

В субботу, несмотря на 30-градусную жару, в Хабаровске прошла самая массовая акция в поддержку Фургала. По разным оценкам, в ней приняли участие до 85 тысяч (данные региональных СМИ) человек.