К чему может привести «уравниловка» зарплат госсектора и частников 15 20.07.2020, 15:22

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Эксперты не видят никакой экономической логики в реализации этой инициативы.

В госсекторе полно проблем, но власти опять решили взяться за частников, пишет сайт naviny.by. Большой резонанс получила идея поднять зарплаты частных предприятий до уровня ведущих государственных. А сколько там зарабатывают?

Государство (не) будет диктовать уровень зарплат частникам

Обычно белорусские власти любят таргетировать среднюю зарплату, но недавно, посещая завод «Атлант», Лукашенко пошел дальше и предложил подумать, как довести требование об определенном уровне зарплат до частников.

В качестве образцовых компаний, на которые стоит равняться частным предприятиям, были названы три известных подконтрольных государству завода.

«Надо взять примерно десять ведущих предприятий страны. Допустим, «Атлант», МАЗ, БелАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху — самая высокая, десятое — пониже. Взять среднюю зарплату этих лесяти и довести к исполнению всех частников», — заявил недавно Александр Лукашенко.

А какая там, на «ведущих предприятиях страны», зарплата у работников? Обычно эти сведения нигде не публикуются. Однако профсоюз «Белпрофмаш» (создан в 2016 году), в который входят почти все предприятия Минпрома, приводит эти данные в своем «Информационном бюллетене».

Там, в частности, можно найти сведения о средней зарплате на предприятиях Минпрома за последние несколько лет. Причем профсоюз публикует зарплаты не только в рублевом, но сразу и в долларовом выражении. Видимо, на профсоюзных работников риторика Нацбанка, который повсеместно старался проводить дедолларизацию, не подействовала.

Для сопоставимости приведем профсоюзные данные об уровне зарплат на предприятиях Минпрома за несколько лет — в январе 2017—2020 гг.

Средняя зарплата работников упомянутого «Атланта» в этот период колебалась в диапазоне от 374,9 до 399,7 доллара.

Ситуация на МАЗе и БелАЗе развивалась не столь равномерно. В январе 2018-го по сравнению с январем 2017-го на фоне значительного роста экспорта средняя зарплата на МАЗе выросла с 384,7 доллара до 490,2 доллара, на а БелАЗе — с 510 до 760 долларов.

После этого средняя зарплата на МАЗе стабилизировалась и составляла 487,2 доллара в январе 2019-го и 504,4 доллара в январе 2020-го. Средняя зарплата на БелАЗе в январе 2019-го была 746,7 доллара, в январе 2020-го опустилась до 671,7 доллара.

При этом данные профсоюза «Белпрофмаш» свидетельствуют, что отнюдь не эти компании являются лидерами по зарплате в промышленности. Даже в обрабатывающей промышленности, не говоря уже о нефтехимической, можно найти предприятия с куда более высокой зарплатой.

Например, средняя зарплата в дочерних компаниях гособъединения «Белвтормет», которые занимаются переработкой черных и цветных металлов, находится в диапазоне 900-1000 долларов. Правда, численность каждого из этих предприятий сравнительно небольшая — сотни человек. В то время как на «Атланте» трудятся более 6 тысяч работников, на БелАЗе — около 11 тысяч, а на МАЗе (с учетом всех филиалов) — почти 15 тысяч.

Таким образом, видно, что лидеры по численности персонала не являются лидерами по уровню зарплат. Поэтому не совсем понятно, как государство будет определять «десять ведущих предприятий страны», на которые должны будут равняться частные организации. По уровню зарплат или по численности работников?

Еще один вопрос, который пока остается без ответа, почему именно частные компании должны по уровню зарплат подтягиваться к ведущим госпредприятиям? Ведь в госсекторе тоже много компаний, зарплаты на которых далеко не такие как на МАЗе и БелАЗе.

Две трети предприятий профсоюза «Белпрофмаш», куда входят организации Минпрома, на начала года не имели «мазовской» 500-долларовой зарплаты, а некоторые и вовсе платят своим работникам менее 300 долларов. Почему бы государству, которое владеет этими компаниями, на это не обратить внимание?

Экономике будет больно из-за ручного управления частниками

В предвыборный период белорусские власти традиционно уделяют большое внимание теме зарплат и пытаются всячески их двигать вверх. Экономисты надеются, что июльское заявление президента о доведении заданий частникам по уровню зарплат — не более чем политическая риторика.

«Еще год назад правительство боролось с тем, чтобы зарплата на предприятиях была не менее 400 рублей, а сейчас государство замахнулось довести ее повсеместно до уровня крупнейших промышленных гигантов. Все это выглядит не как часть экономической политики, а скорее как предвыборная риторика», — отметила в комментарии академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

Схожие выводы и у других экспертов.

«Очень надеюсь, что заявление Лукашенко — предвыборная риторика, и оно реализовываться не будет. Экономике станет больно, если до частников начнут доводить задания по уровню зарплат, это будет абсурд. Разбиралось бы государство лучше с проблемами госсектора», — подчеркнул в комментарии старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Финансовый аналитик даже не представляет, как увязать зарплату в государственном и частном секторах экономики.

«Если у госпредприятий падают продажи и зарплаты, то в этом случае частным компаниям нужно будет снижать зарплату барменам и парикмахерам?!» — задается риторическим вопросом Иосуб.

По его мнению, заявления Лукашенко указывают, что оно появилось по эмоциональным причинам.

«У властей есть озлобленность на частный сектор, и в том числе на банковский, поэтому, наверное, такие заявления о доведении показателей до частников по уровню зарплат и прорываются», — предполагает Иосуб.

Эксперты не видят никакой экономической логики в реализации этой инициативы.

«Зарплата зависит не только от возможностей предприятий, но и от того, кого и где они нанимают. Например, в клининговых компаниях работники имеют довольную низкую квалификацию, и там зарплата ниже средней по стране. В столице зарплаты в среднем выше. Эти все моменты совершенно не учтены, когда государство думает уравнять зарплату частников к уровню ведущих промышленных гигантов», — говорит Борнукова.

По ее мнению, у государства, если оно хочет поддержать малообеспеченные слои населения, есть другой инструмент это сделать.

«В стране установлена минимальная зарплата — этот инструмент позволяет поддержать наименее квалифицированных работников, чтобы наниматели выплачивали им зарплату, которая позволяет хоть как-то жить. Минимальную зарплату нужно периодически повышать, однако делать это нужно аккуратно, так как ее быстрый рост может спровоцировать безработицу», — предупреждает Борнукова.

Что касается увязки зарплат у частников с госсектором, то эксперт практически уверена, что до этого не дойдет.

«Государство в этом случае подорвет экономику и также создаст условия для роста безработицы. Поэтому я практически уверена, что до этого не дойдет. Опыт показывает, что когда у нас принимают одиозные решения, их достаточно быстро отменяют. У нас вводили налог на так называемых тунеядцев, устанавливали повсеместный контроль за ценами, но от всего этого быстро отказались», — резюмировала Борнукова.