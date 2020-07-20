Гаага ждет!5
- 20.07.2020, 15:31
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Новая подборка народной стенгазеты.
Telegram-канал «Баста!» публикует подборку протестных граффити, которые появились на «Табакерках».
«У нас в Уручье надписи стараются закрашивать каждый день, но все впустую. На утро - всегда свежие, с новыми лозунгами», - пишет читатель.
«Они уже не скрывают, что коммунальщиков не хватает. Закрашивают сотрудники милиции, иногда в спецзащите. Но на месте одной закрашенной - две новеньких. Присоединяйтесь, если ваша «народная стенгазета» еще чиста», - пишет житель Могилева.
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