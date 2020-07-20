Гаага ждет! 5 20.07.2020, 15:31

6,492

Новая подборка народной стенгазеты.

Telegram-канал «Баста!» публикует подборку протестных граффити, которые появились на «Табакерках».

«У нас в Уручье надписи стараются закрашивать каждый день, но все впустую. На утро - всегда свежие, с новыми лозунгами», - пишет читатель.

«Они уже не скрывают, что коммунальщиков не хватает. Закрашивают сотрудники милиции, иногда в спецзащите. Но на месте одной закрашенной - две новеньких. Присоединяйтесь, если ваша «народная стенгазета» еще чиста», - пишет житель Могилева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.