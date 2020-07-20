Как сохранить ясный ум 20.07.2020, 15:28

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Простые упражнения для тренировки мозга.

Чтобы оставаться активным и здоровым телу просто необходима физическая активность и регулярные тренировки. А чтобы как можно дольше сохранять здравый ум и твердую память упражнения нужны мозгу. И их существует довольно много. Interfax.by рассказывает о "фитнесе" для нейронов.

Почему это работает

Наш мозг может научиться преодолевать даже самые трудные препятствия, решать непростые задачи и обучаться различным навыкам. Однако, со временем даже какие-то очень сложные вещи становятся для него рутиной. В результате он перестает "напрягаться". Ведь для каждой новой задачи, необходимо формировать нейронные дорожки, которые формируют новые нейронные связи, что обновляет проводящие пути и увеличивает число работающих клеток. Именно поэтому мозгу просто необходимо давать новые впечатления, эмоции, новую картинку и т.п.

Упражнения

Так как не у всех есть возможность, силы и желание каждый свой день выстраивать как-то совсем по-иному, можно прибегнуть к более простым способам тренировки мозга.

Меняйте руку. Если вы правша, попробуйте держать ложку, зубную щетку, расческу и т.п. левой рукой (или наоборот, если вы левша). Немного порисуйте менее активной рукой, пробуйте писать.

Вдыхайте яркие запахи. Постарайтесь акцентировать внимание на запахах. Завариваете кофе – послушайте аромат. Готовите ужин – обратите внимание, как пахнут специи. Можно приобрести несколько эфирных масел и каждое утро начинать с их аромата.

"Отключайте" зрение. Когда стемнеет, не спешите включать свет, побродите по квартире, пока не начнете различать все окружающие вас предметы. Примите душ с закрытыми глазами, тактильные ощущения также способны активизировать зоны головного мозга. Такое "переключение" между органами чувств повышает концентрацию и внимание.

Разгадывайте головоломки. Не забывайте про кроссворды, ребусы, логические задачи. Собирайте пазлы, играйте в шахматы, раскладывайте пасьянс. Можно придумывать рифмы к словам, например, поставить задачу: не менее 3 рифм к каждому слову. Играйте в ассоциации.

Читайте вслух. Когда мы читаем вслух или слушаем чье-то чтение, то в нашей голове активируются иные нейронные цепи, чем при чтении "про себя". Чтение вслух позволяет в большей степени задействовать правое "творческое" полушарие мозга. Отлично выполнять это упражнение, меняясь ролями чтеца и слушателя с другим человеком.

Смотрите на мир "вверх ногами". Если перед вами стоит привычный предмет в обычном положении, левая ("вербальная") сторона мозга быстро распознает его и переключает внимание на что-то иное. Но, если перевернуть этот предмет, в работу включится правая сторона мозга, чтобы распознать незнакомое изображение. Переворачивайте «вверх ногами» фотографии близких людей, написанные слова, календарь, часы и внимательно рассматривайте. Учитесь читать вверх ногами.