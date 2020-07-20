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Говорит Хабаровск

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  • Борислав Береза
  • 20.07.2020, 15:45
  • 5,213
Говорит Хабаровск
Фото: ТАСС

Что ждет Россию.

В Хабаровске сейчас идут многотысячные протесты, направленные против Путина. Любые российские протесты выгодны Украине по той причине, что ослабляют власть в РФ, разрушают ФСБешную диктатуру Путина и приближают конец финансирования Кремлем войны против Украины.

В Кремле рассказывают, что это все США и Китай. На самом деле они не понимают, что людей достало происходящее. Коррупционная диктатура Путина могла существовать лишь при том условии, что он заваливал регионы деньгами. Это был негласный паритетный договор между властью и обществом. Достаток в обмен на частичное ущемление прав и свобод граждан РФ.

Сейчас на фоне того, как мировые санкции за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса негативно повлияли на российскую экономику, на фоне мировых падений цен на нефть и на фоне огромных финансовых потерь из-за коронавируса, Кремль не в состоянии заливать деньгами регионы и продолжать выстраивать жесткую вертикаль власти из Москвы. Кроме того, появилась усталость от власти. И даже традиционное «закручивание гаек» с усиливающейся диктатурой Путина стали дополнительным раздражителем для россиян.

В общем, ждем продолжения протестного движения, ослабления и краха Путина в РФ. А также готовимся к восстановлению контроля над захваченными РФ Крымом и Донбассом. Это может произойти в любой момент. И к этому надо быть готовыми.

Вспомните, как грохнулся СССР, чья финансовая и военная мощь были тогда на порядок выше, чем сейчас у РФ. Путинская империя идёт по тому же вектору. Империи разрушаются. Это бесспорный закон истории. И эта империя развалится. Вполне возможно, что её время уже подошло к концу, и Хабаровск — это один из первых звоночков, который перерастет в набат, что запустит тектонические процессы. Потому что крах Путина — это одно из условий выживания независимой Украины.

Борислав Береза, «Новое время»


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