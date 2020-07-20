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Трехпроцентная хунта

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  • 20.07.2020, 16:28
  • 7,157
Трехпроцентная хунта

Наглядная иллюстрация системы, построенной Сашей 3%.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал фотографию, на которой трое работников пытаются вывести надпись с рейтингом Лукашенко.

«Трое на одну надпись. Наглядная иллюстрация системы, построенной Сашей 3%», - пишет телеграм-канал.

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