Трехпроцентная хунта

Трехпроцентная хунта1
- 20.07.2020, 16:28
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Наглядная иллюстрация системы, построенной Сашей 3%.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал фотографию, на которой трое работников пытаются вывести надпись с рейтингом Лукашенко.
«Трое на одну надпись. Наглядная иллюстрация системы, построенной Сашей 3%», - пишет телеграм-канал.
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