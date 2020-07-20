«Золотой мяч» впервые в истории не будет вручен 20.07.2020, 16:20

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К отмене церемонии привела пандемия коронавируса.

Трофей "Золотой мяч", присуждаемый лучшему футболисту мира по версии France Football, в 2020 году вручаться не будет, передает interfax.by.

Как говорится в заявлении журнала, к отмене церемонии привела пандемия коронавируса, сорвавшая футбольный сезон практически во всем мире.

"Такой уникальный год не может и не должен рассматриваться как обычный год. В случае сомнений лучше воздержаться, чем настаивать", - пишет журнал.

France Football ссылается на то, что футболисты в этом году находятся в неравных условиях, что лишает объективности при определении лучшего игрока.

Футбольный сезон был прерван в середине марта. Во многих странах и национальные чемпионаты возобновлены, но в разное время: у одних - в середине-конце мая, у других - в начале-середине июня. При этом в ряде стран (в частности, во Франции, Бельгии) от возобновления турниров решено отказаться.

"Мы не хотели отмечать награды звездочкой, например "приз, выигранный в исключительных обстоятельствах из-за угрозы здоровья от COVID-19", - пишет France Football. Журнал отмечает, что пропуск церемонии в 2020 году не вызывает воодушевления, но считается "ответственным и логичным".

Самым титулованным обладателем награды является аргентинец Лионель Месси. Он получал "Золотой мяч" шесть раз, в том числе - в 2019 году.

Ранее от вручения в 2020 году своей премии лучшему футболисту мира отказалась ФИФА.