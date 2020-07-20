В Беларуси на этой неделе похолодает 2 20.07.2020, 16:23

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Синоптики рассказали, какой будет погода на неделе.

В Беларуси на этой неделе похолодает, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Теплая воздушная масса, формировавшая погоду в прошедшие выходные, сегодня еще останется над территорией нашей страны. Со вторника ситуация в атмосфере начнет меняться. Холодный атмосферный фронт предстоящей ночью подойдет к западным границам Беларуси. В течение дня он будет смещаться в восточном направлении, постепенно отодвигая теплый воздух за пределы нашей страны", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 21 июля, будет облачно с прояснениями. Ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный умеренный при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 18. Днем будет 21-26 градусов тепла, по юго-востоку Гомельской области - на пару градусов теплее.

В среду, 22 июля, погодные условия будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. В Беларуси похолодает. Ночью в восточных районах, днем местами, преимущественно по северу страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер прогнозируется западный, северо-западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля, днем - 16-23 градусов тепла.

В четверг, 23 июля, Беларусь в основном окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в прохладном воздухе северных широт. По северу страны сохранится влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь местами по северу пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер прогнозируется западный порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов выше нуля, днем - 16-22 градуса тепла. Такой температурный фон на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

В пятницу, 24 июля, сохранится прохладная погода. В отдельных районах страны пройдут короткие летние дожди. Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем - 18-25 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные дождей ожидается больше, а температурный фон существенно не изменится.