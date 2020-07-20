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Умер создатель Олимпийского мишки

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  • 20.07.2020, 16:48
  • 2,607
Умер создатель Олимпийского мишки
Виктор Чижиков
Фото: rgdb.ru

Виктор Чижиков работал карикатуристом и художником в журналах «Крокодил», «Веселые картинки» и «Мурзилка».

Художник Виктор Чижиков, создатель Олимпийского мишки, умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает kp.ru в понедельник, 20 июля.

Причина смерти не уточняется. Отмечается, что кончина художника оказалась неожиданностью для коллег.

Чижиков работал карикатуристом и художником в журналах «Крокодил», «Веселые картинки» и «Мурзилка». Он придумал и нарисовал медвежонка Мишу, ставшего талисманом летних Олимпийских игр 1980 года, прошедших в Москве.


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