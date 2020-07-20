На продажу выставлен самый дорогой в Беларуси особняк 26 20.07.2020, 16:52

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Он находится в Дроздах.

На продажу выставили особняк в Дроздах, который стоит 2,5 миллиона долларов. На сегодняшний день это самое дорогое предложение по жилью в столице, передает tut.by.

Смотрите, как он выглядит.

Дом находится на улице Тихой — в Дроздах-1. В 2017 году он перешел по договору дарения минчанке. Поскольку она не является публичной особой, ее имя мы не пишем. Кто подарил — неизвестно.

Что же касается дома, то он имеет три уровня. В нем четыре санузла и две террасы. Общая площадь — 447 квадратных метров.

— Дизайнерский ремонт. Полностью меблирован, техника. Камин, бассейн, сауна, — сказано в объявлении. Вот как выглядит этот дом внутри:

За коттедж просят 2,5 млн долларов. Возможна долгосрочная аренда.