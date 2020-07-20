Канье Уэст провел предвыборный митинг 2 20.07.2020, 17:09

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Канье Уэст

Сможет ли рэпер баллотироваться?

Американский рэпер Канье Уэст, объявивший о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах в ноябре, открыл президентскую кампанию необычным митингом в Чарльстоне, Южная Каролина, передает ВВС.

43-летний музыкант, муж звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, выдвигается от созданной им же «Партии Дня рожденья» (Birthday Party), название которой представляет собой игру слов — это и партия, и праздник.

На митинге Уэст сделал ряд, насколько можно понять, спонтанных политических заявлений. Коснувшись абортов, он заплакал. Удивило прессу его заявление о том, что чернокожая активистка XIX века Гарриет Табман, боровшаяся за запрет рабства в США, «на самом деле не освобождала никаких рабов».

Поклонники Канье Уэста уже несколько недель задаются вопросом, не является ли его запоздалое вступление в президентскую гонку просто рекламным ходом. В целом ряде штатов крайний срок для включения кандидатуры в избирательные бюллетени уже прошел.

Митинг в Чарльстоне не добавил ясности к вопросу, истинны ли намерения рэпера. Но субботний твит Уэста (который он уже удалил) с перечислением треков в его новом альбоме, укрепил сомнения у некоторых.

Предвыборное мероприятие прошло в городском зале для свадеб и конференций и было заявлено как открытое для зарегистрировавшихся граждан, однако на сайте избирательной кампании Уэста зарегистрироваться было невозможно.

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Музыкант появился перед публикой с выбритой на затылке надписью «2020» и в бронежилете.

Микрофонов не было ни у него, ни у публики в зале, и приходилось все время просить тишины, чтобы были слышны слова кандидата и вопросы из зала.

Уэст со слезами на глазах рассказал несколько глубоко личных эпизодов биографии, связанных с абортами. Во-первых, его родители хотели сделать аборт: «Не было бы Канье Уэста, потому что моему отцу было не до того».

Во-вторых, он признался, что сам чуть не заставил свою жену Ким Кардашьян сделать аборт. «Я чуть не убил свою дочь… может быть, моя жена разведется со мной после этой речи, но она привела Норт в этот мир, несмотря на то, что я этого не хотел», — говорил рэпер.

Однако после этого он добавил, что аборты, по его мнению, не нужно запрещать — нужно выделять финансовую поддержку молодым матерям: «Пусть каждая, у кого рождается ребенок, получит миллион долларов».

Уэст также рассуждал о законности, заявив: «Законы в любом случае не от Бога — тогда что есть законность?».

Также он эмоционально говорил о своей матери, скончавшейся в 2007 году от осложнений после косметологической операции.

Речь Канье Уэста — особенно его выпад в адрес Гарриет Табман, которая с риском для жизни помогала рабам бежать с плантаций в XIX веке — рассердила некоторых комментаторов. Но также она вызвала вопросы о психическом состоянии рэпера.

Профессор Джейсон Николс, старший лектор по афроамериканским исследованиям в Университете Мэриленда, сказал BBC, что довольно бессвязное выступление Уэста указывает на «маниакальный эпизод».

Но Николс оговаривается, что сам он не психолог: «Уэст в прошлом признавался, что боролся с психическим заболеванием и что иногда пропускает прием лекарств. В этот раз он говорил чуть более логично, чем в других случаях, но я действительно считаю, что он сейчас в плохом состоянии. Он наговорил очень странных вещей».

Профессор Николс добавил, что разочарован — ведь он сам надеялся, что Уэст сможет оказать давление на других кандидатов в президенты и найти у них слабые места, если бы у него были правильные советники и помощь.

«Мне было интересно посмотреть, как он будет вести кампанию, но после этого митинга весь интерес обратился в тревогу», — сказал эксперт Би-би-си.

Сможет ли Канье Уэст баллотироваться?

Музыкант объявил о своем выдвижении 4 июля и уже пропустил крайний срок для регистрации кандидатов в нескольких штатах, в том числе в таких ключевых, как Флорида и Мичиган. Во многих штатах для этого нужно собирать подписи — их количество устанавливается в каждом штате индивидуально и сильно варьируется.

На прошлой неделе ему удалось зарегистрироваться в Оклахоме, где подписи собирать не требуется и достаточно заплатить 35 тыс. долларов. Оклахома, впрочем, имеет всего пять голосов в коллегии выборщиков из 538; это консервативный и на три четверти белый штат, так что и эти голоса достанутся Дональду Трампу, если его нынешний уровень поддержки сохранится там до ноября.

Чтобы быть зарегистрированным в Южной Каролине, где Канье проводил свой митинг, он должен сдать 10 тыс. подписей граждан в свою поддержку к полудню понедельника по местному времени.