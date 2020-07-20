«Так мы начинаем менять систему» 20.07.2020, 17:17

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Белорусский медик принимает участие в Флешмобе солидарности.

Бабушка одна подошла и спросила: это вы так нам дух поднимаете? Да, говорю, и вам, и нам. Читательница Telegram-канала «Баста!» поделилась впечатлениями о ежедневном Флешмобе солидарности:

- Музыка и погремушки каждый день в 19.00 - это моя отдушина. Я выплёскиваю в кастрюлю весь негатив, который у меня накопился на работе, а за день уж поверьте, его не мало, потому что я медработник, физиотерапевт. Основные пациенты у меня - пенсионеры, приходящие на процедуры.

Я понимаю, что наша система здравоохранения не то, что отсталая, она почти дохлая, и что мы не можем физически дать людям то, что они хотят получить, то что они заслужили.

Этот флешмоб будет со мной и некоторыми моими коллегами до конца, потому что так мы начинаем менять систему. Если я работаю во вторую смену, до в нашем кабинете ровно в 19:00 играет одна из "наших песен", и никто пока носом не воротил на это, а, наоборот, всем нравится такой подход. Бабушка одна подошла и спросила: это вы так нам дух поднимаете? Да, говорю, и вам, и нам.

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