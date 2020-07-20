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Оксфордская вакцина от коронавируса успешно прошла первую фазу клинических испытаний

  • 20.07.2020, 17:19
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Оксфордская вакцина от коронавируса успешно прошла первую фазу клинических испытаний

Вакцина продемонстрировала признаки эффективности и безопасности.

Вакцина от коронавируса нового типа, созданная исследователями из Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу клинических испытаний, продемонстрировав признаки эффективности и безопасности. Об этом говорится в опубликованной в понедельник британским медицинским журналом The Lancet статье авторов разработки.

"Получены обнадеживающие результаты, указывающие на безопасность препарата", - сказано в статье. "Серьезных побочных эффектов выявлено не было. Сероконверсия (процесс выработки организмом антител - прим.) наблюдалась более чем у 96% участников исследования, и нейтрализующие антитела были выработаны у 85% из них. У 90% участников был также отмечен Т-клеточный ответ", - отмечают авторы исследования.


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