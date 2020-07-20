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Архиепископ Гурий больше не возглавляет Минскую духовную семинарию

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  • 20.07.2020, 17:26
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Архиепископ Гурий больше не возглавляет Минскую духовную семинарию
Фото: wikipedia

Архиепископ Гурий был ректором Минских духовных академии и семинарии с 2012 года.

Архиепископ Новогрудский Гурий больше не является ректором Минской духовной семинарии. Об это сообщается на официальном портале Православной церкви.

Архиепископ Гурий подал прошение Патриаршему Экзарху об освобождении его от обязанностей ректора Минской духовной семинарии. Это связано с тем, что объем работы по всем направлениям, которые возглавляет архиепископ Гурий, возрастает и одному человеку справляться со всем — трудно.

Митрополит Павел принял прошение Гурия и своим указом освободил его от обязанностей ректора Минской духовной семинарии.

Исполняющим обязанности ректора Минской духовной семинарии назначен проректор по научной работе Минской духовной академии и семинарии Александр Слесарев.

На ближайшем заседании Синода БПЦ будет рассмотрена и утверждена кандидатура нового ректора Минской духовной семинарии.

Архиепископ Гурий был ректором Минских духовных академии и семинарии с 3 сентября 2012 года.


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