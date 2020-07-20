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«Борщеварка» о числе жалоб о нерегистрации Бабарико и Цепкало: Не подлежит подсчету

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  • 20.07.2020, 17:52
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«Борщеварка» о числе жалоб о нерегистрации Бабарико и Цепкало: Не подлежит подсчету
Лидия Ермошина
Коллаж: соцсети

Белорусы массово направили жалобы против нерегистрации своих кандидатов.

С начала избирательной кампании в Центризбиркоме зарегистрировано около 10 тысяч жалоб, сообщила БелаПАН председатель ЦИК Лидия Ермошина.

«Не могу сказать точно, сколько поступило жалоб от граждан, — отметила она. — На утро субботы (18 июля) мне давали сведения, что только зарегистрированных жалоб около 10 тысяч (не носящих массовый характер. — ред.). Те, которые уже поступают в мешках, просто складываются, вскрываются — и мы смотрим, нет ли там других жалоб, с другим содержанием. По всем остальным будут просто составляться акты, потому что их нужно зарегистрировать».

На уточняющий вопрос, сколько поступило жалоб в последние дни в связи с решением ЦИК отказать в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, Ермошина сказала: «В последние дни это не подлежит подсчету. У нас привлечены даже работники других организаций, чтобы конверты вскрывать. Но общий ответ на эти жалобы уже дан, никакого другого не будет».


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