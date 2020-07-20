Ученые выяснили, как на Земле появились запасы воды и нефти

Ученые выяснили, как на Земле появились запасы воды и нефти1
- 20.07.2020, 18:11
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Вероятно, вода и нефть появились во время одного и того же небиологического процесса.
Ученые из Университета Хоккайдо продемонстрировали возможный путь появления запасов воды и нефти на молодой Земле. По их мнению, и вода, и нефть, могли появиться в результате одного и того же небиологического процесса, сообщает zn.ua.
Считается, что вода не Земле появилась после бомбардировки кометами и метеоритами, которые появились за пределами «снеговой линии» Солнечной системы, где температура достаточно низка для того, чтобы летучие соединения могли кристаллизоваться. Бомбардировка Земли такими небесными телами могла распылить воду на Земле.
С другой стороны, именно такой механизм появления воды на нашей планете еще не доказан, поэтому не стоит сбрасывать со счетов другие возможные сценарии. Например, что вода появилась в пределах «снеговой линии» или даже на самой Земле. И там, и там в молодой Солнечной системе присутствовала органика, которая и могла стать источником воды.
В ходе исследования ученые провели лабораторные эксперименты, в которых воспроизвели набор органических соединений, которые естественным путем образуются в межзвездной среде из воды, аммиака и оксидов углерода под действием радиации. Их поместили в условия постепенно растущих температуры и давления. Обнаружилось, что при температуре около 200°С образцы разделялись на две фазы, а около 350°С в них появились первые капельки воды, которые с дальнейшим нагреванием увеличивались. При 400°С в дополнение к ним в образцах образовывались черные включения масляных веществ.
Спектральный анализ подтвердил, что прозрачные капли состоят практически из чистой воды, тогда как черные масляные близки по составу к нефти.
«Это показывает, что источником воды на Земле может быть межзвездное вещество в пределах «снеговой линии». Более того, абиотическая модель формирования нефти, которую мы наблюдали, могло создать намного более богатые залежи, чем считалось прежде», - заявили ученые.