«Покажем «таракану», что вместе мы — сила!» 1 20.07.2020, 18:19

Водители призывают шуметь в 19:00.

- Друзья, по старой доброй традиции в 19.00 подключайтесь к нашему радио и слушайте красивую и заряжающую музыку из «Радио 97», пишет телеграм-канал «Водители 97%».

Пусть "Стены рухнут", "Мы не народец", "Перемен" и другие саундтреки свободы разбавят грустную обыденность последних недель диктатуры. Для тех, кто не может присоединиться таким образом, есть лайт-вариант - старый добрый "гудок". Покажем таракану, что мы не боимся. Увидим сколько нас. До встречи на дороге и помните - вместе мы сила!

Акция проводится при поддержке Флешмоба солидарности. Греми в 19.00 из окна своей квартиры.