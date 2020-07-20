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«Покажем «таракану», что вместе мы — сила!»

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  • 20.07.2020, 18:19
«Покажем «таракану», что вместе мы — сила!»

Водители призывают шуметь в 19:00.

- Друзья, по старой доброй традиции в 19.00 подключайтесь к нашему радио и слушайте красивую и заряжающую музыку из «Радио 97», пишет телеграм-канал «Водители 97%».

Пусть "Стены рухнут", "Мы не народец", "Перемен" и другие саундтреки свободы разбавят грустную обыденность последних недель диктатуры. Для тех, кто не может присоединиться таким образом, есть лайт-вариант - старый добрый "гудок". Покажем таракану, что мы не боимся. Увидим сколько нас. До встречи на дороге и помните - вместе мы сила!

Акция проводится при поддержке Флешмоба солидарности. Греми в 19.00 из окна своей квартиры.


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