Украинская гривна заняла 4-ое место среди самых недооцененных валют 20.07.2020, 18:27

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Гривна недооценена на 62%.

Украинская гривна оказалась в пятерке самых недооцененных валют мира. Об этом свидетельствуют данные обновленного индекса The Big Mac Index, пишет zn.ua.

Исходя из сообщения, украинская гривна недооценена на 62% относительно доллара США.

Украинская валюта опустилась на четвертое место с конца списка. На третьем месте Турция (64,3%), Россия на втором (66,5%) и ЮАР (67,4%) на первом месте. Пятое место с конца списка – у мексиканского песо.

Недооцененная валюта - валюта, обменный курс которой в сравнении с другими валютами ниже, чем это необходимо для внешнего баланса (external balance).