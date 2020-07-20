В Казахстане вспыхнули забастовки рабочих 2 20.07.2020, 20:18

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Протест работников предприятия "Энергосервис" у офиса организации. Жанаозен, 20 июля 2020 года.

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Они требуют улучшения условий труда.

В городе Жанаозен Мангистауской области Казахстана около 60 работников компании "Энергосервис" вышли на акцию против предложения руководства уволить почти четверть сотрудников. Они требуют улучшения условий труда и отставки главы компании, передает «Настоящее время».

О необходимости сокращения 40 работников "из-за отсутствия необходимой квалификации" говорится в документе за подписью исполняющего обязанности директора компании Каната Конысбаева и заместителя акима Жанаозена. Сотрудники возмущены тем, что руководство решило уволить людей в тяжелые времена и не учло мнение коллектива. Они также указали на коррупцию, отсутствие условий труда и нежелание страховать работников от несчастных случаев.

"Условий труда нет. За год двух ребят ударило током. Премирования нет, пенсионных отчислений не производят. Из-за этого мы не можем оформить кредит. Мы получаем всего 60 тысяч тенге – этого ни на что не хватает. Мы трудимся словно батраки", – сказала инспектор, участница акции Гульмира Саханиева.

По словам протестующих, в компании "процветают коррупция и кумовство", дипломированные сотрудники с 20-летним стажем не получают повышение, вместо этого начальство сокращает неугодных и занимается запугиванием.

И. о. директора Канат Конысбаев сообщил, что план предприятия еще не утвержден, а вопрос сокращения сотрудников "пока лишь рассматривается". "Никаких сокращений не производится. Мы рассматриваем и другие пути. Распространился электронный вариант документа. Работники подняли шумиху после того, как увидели его", – сказал он.

Компания "Энергосервис" снабжает Жанаозен электроэнергией, на предприятии числятся 185 человек. Единственным источником прибыли компании являются тарифы на электроэнергию. По словам Конысбаева, "Энергосервис" находится в затруднительном финансовом положении.