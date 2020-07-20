В России отмечена рекордная безработица за последние 8 лет 2 20.07.2020, 18:41

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Провал не скрывает даже официальная статистика.

Уровень безработицы в России по итогам июня составил 6,2% - это рекорд с марта 2012 года. Во втором квартале 2020 года, на который пришелся разгар пандемии коронавируса и карантин, реальные располагаемые доходы россиян упали на 8% - это также рекорд за последние 20 лет, передает ВВС. Нащупала ли экономика России дно или будет падать дальше?

В пятницу вечером Росстат отчитался о том, что в июле 2020 года без работы оказались 4,6 млн россиян - это 6,2% всего экономически активного населения.

Количество безработных в России в июне этого года выросло на 38,1% по сравнению с июнем 2019 года. Прирост к маю текущего года составил 2,1%.

При этом реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, по данным Росстата, сократились на 8% в годовом выражении. Этот показатель оценивает, сколько у россиян остается денег на руках после всех обязательных платежей, а также с учетом инфляции.

Реальные располагаемые доходы падали почти пять с половиной лет подряд (небольшая пауза была в 2018 году). При этом Росстат менял методологию подсчета этого показателя. По итогам 2019 года реальные располагаемые доходы выросли на 0,8%, но уже в в первом квартале 2020 года вновь начали падать.

По данным опроса, проведенного на прошлой неделе сервисом по поиску работы HeadHunter, около 20% сотрудников компаний в конце мая попали под сокращение, а почти половина из опрошенных работодателей признались, что им пришлось уволить часть персонала. Другой опрос, проведенный фондом "Общественное мнение" (ФОМ), показал, что почти треть россиян, имеющих работу, опасаются увольнения, а 15% респондентов оценивают такую вероятность как высокую.