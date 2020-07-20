The Times: Диктатор Лукашенко должен покинуть свой пост как можно скорее 6 20.07.2020, 18:50

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Одна из самых известных мировых газет написала о происходящем в Беларуси.

Лукашенко - очень неприятный и недемократический руководитель, которого часто называют последним диктатором Европы, пишет The Times (перевод - inosmi.ru).

Он не только прибегает к пыткам и репрессиям, из-за чего эта бывшая советская республика оказалась на обочине международных дел, но и периодически делает из своей страны посмешище, вызывая смущение у собственного народа. Он назвал «психозом» пандемию covid-19 и заявил, что лучший способ победить эту болезнь — пить побольше водки и упорно работать на тракторе. Он наглядно демонстрирует свое происхождение (в прошлом Лукашенко был председателем колхоза) и по-мужски верит в то, что хорошая пьянка — это лучший способ решения любых проблем. Но рецепт от Лукашенко не помог. Считается, что смертность от коронавируса в Беларуси гораздо выше официальных цифр.

Лукашенко, придя к власти, долгое время избегал реформ и демонтажа советской системы, в отличие от других стран на постсоветском пространстве. В долгосрочной перспективе это может стать катастрофой для Беларуси. Лукашенко даже сохранил старое название и обязанности советского КГБ.

Еще недавно европейцы хранили молчание по поводу репрессий Лукашенко внутри Беларуси, но дальше так продолжаться не может. Арест всех потенциальных оппонентов Лукашенко на выборах, массовое лишение свободы блогеров и протестующих, а также различные уловки и ухищрения с целью продления правления диктатора наглядно показывают, что белорусам все надоело, и они готовы массово выступить против него.

Этот диктатор должен покинуть свой пост как можно скорее, и Запад обязан безбоязненно говорить об этом.