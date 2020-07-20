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Мы вас скоро освободим

  • 20.07.2020, 18:57
  • 1,544
Мы вас скоро освободим

Победить на выборах, чтобы освободить лидеров.

Белорусы продолжают участвовать во Флешмобе солидарности. Сегодня в 19:00 жители нашей страны вновь открывают окна, громко стучат кастрюлями, включают музыку. Таким образом белорусы проявляют солидарность со своими арестованными товарищами. Ведь мы своих в беде не бросаем!

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила сегодня в эфире государственного радио, где заявила:

- Я иду в президенты, в первую очередь, для того чтобы освободить своего мужа и остальных политзаключенных.

Будет нас больше на балконах и в окнах наших квартир – будет больше и на улицах. Тем быстрее мы победим! Каждый день в 19.00.


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