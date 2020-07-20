Активистка из-под Гомеля заставила белорусские власти оправдываться на международном уровне 4 20.07.2020, 19:21

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Еленa Луцкович

фото с сайта: gomelspring.org

Елена Луцкович обратилась в ООН.

Комитет ООН по правам человека зарегистрировал индивидуальное сообщение активистки с райцентра Октябрьский Елены Луцкович. Об этом управление Верховного комиссара по правам человека 20 июля проинформировало правозащитника Леонида Судаленко, который занимается делом на международном уровне, пишет «Гомельская весна».

Жалоба зарегистрирована 30 июня (№3775/2020) и направлена государству для ответа по существу изложенных в ней претензий.

фото с сайта: gomelspring.org

Суть конфликта активистки с государством в следующем. В 2017 году Гомельский Центр стратегических тяжб проводил в регионе эксперимент, заявив во всех 24-х районах области мирные собрания на тему актуализации ценности независимости и суверенитета Беларуси.

Руководитель Гомельского Центра стратегических тяжб, правозащитник Леонид Судаленко рассказал, что все заявленные 24 мирных собраний тогда были запрещены. По его словам, повсеместные запреты мирных собраний наиболее ярко свидетельствуют о ситуации с правами человека в стране. Власть повсеместно продолжает запрещать мирные собрания, а за участие в несогласованных акциях преследует участников административными арестами и крупными штрафами.

Елена Луцкович являлась заявителем собраний в Житковичском, Петриковском, Калинковичском, Ельском, Октябрьском и Лельчицком районах. Получив запреты, активистка начала стратегическую тяжбу, показывая практику применения национального законодательства о массовых мероприятиях, сводящего на нет право каждого на мирные собрания и выражения мнений.

«Мы заявляли и повторяем, правительству Беларуси не уйти от вопросов, которые правозащитники поднимают на международном уровне. Сегодня чиновники часто говорят об экономике и ни слова о правах человека, которые тесно связаны как с экономикой, так и с благополучием каждого из нас. Думаю, зафиксированные на международном уровне нарушения помогут всем понять, что права человека это не то, на что нужно спрашивать разрешения у государства», - подчеркивает Судаленко.

Напомним, это не первая жалоба Рудобельской активистки в Комитет ООН по правам человека.

В 2016 году Елена Луцкович вышла на центральную площадь райцентра в одиночный пикет с транспарантом «У меня есть доказательства, что выборы сфальсифицированы!».