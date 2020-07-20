«Социальное государство» во всей красе 4 20.07.2020, 20:06

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История семьи, которой заблокировали счет с детским пособием.

- Пишу вам, обратиться больше не к кому, - говорит читатель телеграм-канала «Баста» из Лунинецкого района Брестской области. - Произошла такая ситуация: у моей супруги есть старый долг. На нее в свое время обманом оформили рассрочку. Оплачивать по частям не отказывается.

У нас родился сын, год супруга в декретном отпуске. В этом месяце ей заблокировали счет с детским пособием, ребенок остался без еды и всего остального, необходимого для нормального существования. Детское пособие у нас раньше полностью уходило именно на сына.

По закону снимать деньги с детского пособия не имеют права.

Супруга поехала в Лунинец к судебному исполнителю, хотела мирно урегулировать эту ситуацию, но ей дали ясно понять что деньги все равно спишут именно с детского пособия. Пыталась написать заявление в прокуратуру, но у нее просто отказались его принимать со словами «Вы понимаете на кого хотите писать заявление?»

Сейчас ребенку просто нечего есть, потому что без пособия денег у нас не хватает даже на питание. Кто нам в такой ситуации может помочь – не знаю.

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