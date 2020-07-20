Водители против «Саши 3%» 1 20.07.2020, 20:29

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Видео из Минска, Слуцка, Сморгони, Орши, Полоцка.

Белорусы продолжают участвовать во Флешмобе солидарности. Сегодня в 19:00 жители нашей страны вновь открывали окна, громко стучали кастрюлями, включали музыку. Таким образом белорусы проявляют солидарность со своими арестованными товарищами. Ведь мы своих в беде не бросаем!

Как сообщает телеграм-канал «Баста», водители сегодня тоже не подкачали. Видео из Минска, Слуцка, Сморгони, Орши, Полоцка:

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