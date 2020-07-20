Дмитрия Полиенко приговорили к 45 суткам ареста 1 20.07.2020, 20:59

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Дмитрий Полиенко

Таким образом, активист сможет выйти на свободу только 23 августа.

Активиста Дмитрия Полиенко суд приговорил еще к 15-ти суткам ареста. Таким образом, всего его административный арест составит 45 суток.

Об этом сообщила жена активиста Анастасия Полиенко, передает «Белсат».

Анастасия узнала об этом от сокамерника Дмитрия, который вышел на свободу. За что конкретно наказали Полиенко — неизвестно.

Полиенко был задержан 8 июня. В тот же день в квартире активиста прошел обыск в рамках дела об «оскорблении милиционера».