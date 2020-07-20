Страны ЕС договорились о сумме субсидий для восстановления экономики 20.07.2020, 21:07

По данным дипломатов, на эти цели будет выделено 390 миллиардов евро.

Государства Европейского Союза договорились о размере пакета помощи по восстановлению экономики стран, пострадавших от коронавируса. Согласно договоренности выделено на эти цели должно быть не 500 миллиардов евро, как требовали Германия и Франция, а 390 миллиардов, сообщили европейские дипломаты вечером в понедельник, 20 июля, в четвертый день продолжающегося в Брюсселе саммита Евросоюза, пишет «Немецкая волна».

За сокращение суммы не подлежащих возврату субсидий выступали Австрия, Дания, Нидерланды, Финляндия и Швеция. Первоначально они настаивали на предоставлении только кредитов, а не субсидий, чтобы склонить такие страны, как Италия, к более смелой политике реформ.

Особенной критике планы помощи подверглись в том числе и потому, что ЕС впервые хочет в большом объеме взять на себя совместные долговые обязательства для программы инвестиций и стимулирования экономики.

Чрезвычайный саммит Евросоюза длится уже с пятницы, 17 июля, хотя изначально был запланирован лишь на два дня. Лидеры 27 стран должны также договориться о долгосрочном бюджете ЕС на 2021-2027 годы - пока он не принят, программа помощи не может быть запущена.

Также остается открытым вопрос о том, будет ли предоставление помощи привязано к приверженности стран защите климата и соблюдению стандартов правового государства.