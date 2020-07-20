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«Саша, тебе уже никто не верит, расслабься»

  • 20.07.2020, 21:14
  • 1,584
«Саша, тебе уже никто не верит, расслабься»

Пора на покой.

В Гомеле настоящая тараканья возня из-за приезда «трехпроцентного». Все оцеплено, людей обыскивают, а к поликлинике, которую планирует посетить сам «таракан», даже подогнали вышку для усиления мобильной связи, пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

Вот такое время контрастов. Пока 97-ти% глушат мобильный сигнал, 3% связь усиливают и улучшают, не жалея бюджетных денег.

Получается, что страна существует только для 3%, а для остальных страны нет ? Вот такая вот «жесточайшая чэснасць» и справедливость по-тараканьи!

«Саша 3%», да вещай хоть на всю планету, тебе уже никто не верит, расслабься. Пора на покой.


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