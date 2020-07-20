Какие на самом деле зарплаты в регионах 2 20.07.2020, 21:37

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ФОто: tut.by

Контролер-кассир честно рассказала о доходах и расходах.

Жительница Барановичей, которая работает контролером-кассиром, рассказала intex-press.by, сколько зарабатывает, почему не стала работать по специальности, от каких продуктов вынуждена иногда отказываться и почему хочет сменить работу:

- В детстве мне нравилось шить, я любила придумывать различные образы, поэтому после школы пошла учиться на модельера-конструктора. Пока осваивала эту модную профессию, решила подзаработать. И нашла для себя удобный вариант подработки в свободное от учебы время – продавцом на рынке. Там я и «втянулась» в торговлю. Причем настолько, что после получения диплома модельера-конструктора я решила окончить курсы продавца, чтобы работать можно было с «корочкой». Чуть позже я и курсы бармена прошла.

В итоге работать по специальности «модельер-конструктор» я не стала, так как за время учебы поняла, что это не мое и что шитье мне больше не приносит удовольствия.

Коллеги уволились, а новеньких не взяли

Долгое время я периодически меняла работу продавца на работу бармена, а несколько месяцев назад устроилась в магазин контролером-кассиром. Сначала мне все очень нравилось, график два через два и зарплата в 380 рублей (159 долларов), которая, как мне кажется, соответствовала моей занятости и затраченным усилиям.

Но чуть позже мои коллеги уволились из магазина, а руководство не захотело брать на их места новеньких. Тогда-то моя профессия перестала казаться мне столь привлекательной, как раньше. Работаю я теперь в два раза больше, а зарплаты не прибавилось ни на рубль.

Желания работать за такие деньги нет никакого. Да и нет больше сил терпеть такой объем работы. Жду, когда закончится контракт, и уволюсь.

Коммуналку и продукты – пополам с мамой

Я живу с сыном и мамой в трехкомнатной квартире. Алименты на содержание сына от его отца я не получаю. Он сам не платит, а в суд я не подавала – для меня неприемлемо заставлять отца насильно помогать собственному ребенку.

Так как на одну мою зарплату прожить невозможно, делю семейный бюджет с мамой-пенсионеркой. За коммунальные услуги в месяц выходит около 150 рублей, их мы с мамой оплачиваем пополам. Еще 30 рублей уходит на оплату рассрочки по приватизации жилья. Эту статью мы тоже делим на двоих. На интернет, домашний телефон и мобильную связь (мою, мамы и сына) с зарплаты отдаю 85 рублей.

Продукты я покупаю обычно в крупных сетевых магазинах низких цен и иногда в небольших фирменных магазинчиках. Обязательно беру молочную и хлебную продукцию, кондитерские изделия, колбасы. При этом всегда обращаю внимание на акционные предложения, ведь с моей зарплатой невозможно не смотреть на ценники.

Если моя зарплата или мамина пенсия уже на исходе, а до следующей еще нужно ждать, не покупаем мясо и рыбу. Я вообще не считаю эти продукты самыми необходимыми, без них вполне можно обойтись.

На продукты в месяц уходит около 250 рублей, эту сумму я тоже делю с мамой – одна не вытяну.

«Обновки не позволяет зарплата»

Каждый месяц я обязательно делаю маникюр и крашу волосы – экономия экономией, а выглядеть нужно хорошо. На эти «процедуры» у меня уходит 30 рублей. Декоративной косметикой я пользуюсь редко, в моем «арсенале» только тушь и помада, которых хватает на несколько месяцев.

Средства гигиены, шампуни, гели покупаю для всей семьи в сетевых магазинах низких цен. Бытовую химию приобретает мама, также выбирая наиболее выгодные предложения.

Работа находится недалеко от дома, поэтому хожу пешком – и для здоровья полезно, и из семейного бюджета на проезд не нужно выкраивать.

Одежду и обувь я покупаю далеко не каждый месяц – зарплата не позволяет приобретать постоянные обновки. Последний раз месяц назад купила себе маечку за 20 рублей на рынке. И то деньги на нее дала мама.

Для себя вещи и обувь я обычно заказываю через интернет, а ребенка одеваю-обуваю в магазинах города. При выборе стараюсь найти оптимальное соотношение цены и качества.

Со страхом жду учебного года, потому что затраты на подготовку сына к школе для меня просто неподъемные. Одна надежда на помощь мамы и крестных сына. Иногда, конечно, приходится и в долги влезать.

«Печально, что все так складывается»

Еще одна статья расходов – кот, который живет с нами уже больше 15 лет и стал полноправным членом семьи. В еде он избирательный, и на корм коту ежемесячно уходит примерно 30 рублей.

О каких-то развлечениях речи не может и быть – денег на них брать неоткуда. И так стараешься покупать только необходимое, чтобы вписаться в бюджет. Печально, что все так складывается.

Работа кассира мне нравится, но зарплата… Я бы очень хотела получать рублей 700–800. Но это только мечты.